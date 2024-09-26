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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1760 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 M JP
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1760 M JP
Средняя цена 230 $
Продажи
2 328
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1760 S JV
Средняя цена 160 $
Продажи
0 73

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1760 M JP
Средняя цена 100 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
2 реала 1760 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 реала 1760 S JV
Средняя цена 80 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 реал 1760 M JP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1760 S JV
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1760 M JP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1760 S JV
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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