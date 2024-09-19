Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1760 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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