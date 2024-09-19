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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1760 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
Испания 8 эскудо 1760 M JP на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
128204 $
Цена в валюте аукциона 110000 EUR
Испания 8 эскудо 1760 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
151842 $
Цена в валюте аукциона 110000 EUR
Испания 8 эскудо 1760 M JP на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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