Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1760 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1760 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
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