Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1760 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1760 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.
Сохранность
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- Casa de Subastas de Madrid (1)
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- Monedalia.es (1)
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- Soler y Llach (5)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
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Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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