Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1760 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1760 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Monedalia.es за 160 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
Где продать?
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