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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1760 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1760 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1760 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1760 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62367 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 13 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Heritage - May 6, 2021
Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Heritage - May 6, 2021
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Heritage - May 14, 2020
Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Heritage - May 14, 2020
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1760 S JV на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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