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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1760 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1760 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1760 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: José A. Herrero, S.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1760 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 90 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
Испания 1 реал 1760 M JP на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 1 реал 1760 M JP на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 1 реал 1760 M JP на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1760 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 реал 1760 M JP на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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