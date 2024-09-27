Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1760 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: José A. Herrero, S.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1760 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 90 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- Herrero (1)
- Monedalia.es (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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