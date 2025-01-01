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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
30 шиллингов 1842 VS
Средняя цена170 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
10 шиллингов 1842 FF
Средняя цена210 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
5 шиллингов 1842 VS
Средняя цена210 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1 1/4 шиллинга 1842 VS
Средняя цена110 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1 1/4 шиллинга 1842 FF
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 ригсбанкскиллинга 1842 FF
Средняя цена60 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
3 ригсбанкскиллинга 1842 FF
Средняя цена170 $
Продажи
025
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