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Шлезвиг-Гольштейн
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1842
Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1842 года
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Серебро
Серебряные монеты
30 шиллингов 1842 VS
Средняя цена
170 $
Продажи
0
18
10 шиллингов 1842 FF
Средняя цена
210 $
Продажи
0
14
5 шиллингов 1842 VS
Средняя цена
210 $
Продажи
0
24
1 1/4 шиллинга 1842 VS
Средняя цена
110 $
Продажи
0
22
1 1/4 шиллинга 1842 FF
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 ригсбанкскиллинга 1842 FF
Средняя цена
60 $
Продажи
0
8
3 ригсбанкскиллинга 1842 FF
Средняя цена
170 $
Продажи
0
25
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