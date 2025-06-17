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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,519 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3479 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал3 ригсбанкскиллинга
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 3 ригсбанкскиллинга 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 6426 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 20 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Stephen Album - 18 сентября 2022
ПродавецStephen Album
Дата18 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 31 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата31 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Inasta - 30 ноября 2021
ПродавецInasta
Дата30 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Roma Numismatics - 25 февраля 2021
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 февраля 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 11 февраля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 февраля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 11 июня 2020
ПродавецRussiancoin
Дата11 июня 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
ПродавецGoldberg
Дата15 февраля 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Heritage - 29 декабря 2016
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Heritage - 29 декабря 2016
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2016
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Aurea - 4 октября 2016
ПродавецAurea
Дата4 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Rauch - 11 июля 2015
ПродавецRauch
Дата11 июля 2015
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
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