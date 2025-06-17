Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,519 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3479 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал3 ригсбанкскиллинга
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 3 ригсбанкскиллинга 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 6426 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 20 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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