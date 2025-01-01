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Кристиан VIII
3 ригсбанкскиллинга
Серебряные монеты 3 ригсбанкскиллинга Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн
3 ригсбанкскиллинга 1842
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1842
FF
0
8
3 ригсбанкскиллинга 1842
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1842
FF
0
25
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