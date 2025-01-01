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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 3 ригсбанкскиллинга Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн

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3 ригсбанкскиллинга 1842

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1842FF08
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3 ригсбанкскиллинга 1842

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1842FF025
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