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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,519 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3479 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал3 ригсбанкскиллинга
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 3 ригсбанкскиллинга 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе NumisCorner за 180 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS65 GENI
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Numismatica Luciani - 25 апреля 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата25 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Naumann - 2 января 2022
ПродавецNaumann
Дата2 января 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Tauler & Fau - 12 мая 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата12 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе Tauler & Fau - 16 июля 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата16 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 3 ригсбанкскиллинга 1842 FF на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
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