Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
3 ригсбанкскиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Numismatica Luciani
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,519 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3479 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал3 ригсбанкскиллинга
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 3 ригсбанкскиллинга 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе NumisCorner за 180 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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