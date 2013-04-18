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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1842 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC358,732

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1842 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 26549 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Münzen Gut-Lynt - 7 апреля 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата7 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Katz - 28 мая 2023
ПродавецKatz
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 7 марта 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Künker - 16 июля 2019
ПродавецKünker
Дата16 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Soler y Llach - 11 июля 2019
ПродавецSoler y Llach
Дата11 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе HERVERA - 11 июля 2019
ПродавецHERVERA
Дата11 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Aurea - 6 декабря 2018
ПродавецAurea
Дата6 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Bolaffi - 3 декабря 2015
ПродавецBolaffi
Дата3 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage Eur - 28 ноября 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата28 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Bertolami - 30 апреля 2014
ПродавецBertolami
Дата30 апреля 2014
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 1 октября 2013
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Aurea - 25 мая 2013
ПродавецAurea
Дата25 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Stack's - 18 ноября 2012
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Stack's - 18 ноября 2012
ПродавецStack's
Дата18 ноября 2012
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе HERVERA - 8 мая 2012
ПродавецHERVERA
Дата8 мая 2012
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Soler y Llach - 8 мая 2012
ПродавецSoler y Llach
Дата8 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 1 июня 2007
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 1 июня 2007
ПродавецHeritage
Дата1 июня 2007
СохранностьMS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 30 шиллингов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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