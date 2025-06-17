Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
10 шиллингов 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,687)
- Вес6,129 гр
- Чистого серебра (0,1354 oz) 4,2106 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC307,179
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал10 шиллингов
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 10 шиллингов 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 715 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 апреля 2022
СохранностьF
Цена
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