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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

10 шиллингов 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 10 шиллингов 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 10 шиллингов 1842 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,687)
  • Вес6,129 гр
  • Чистого серебра (0,1354 oz) 4,2106 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC307,179

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал10 шиллингов
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 10 шиллингов 1842 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 715 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе CoinsNB - 12 апреля 2025
ПродавецCoinsNB
Дата12 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 18 февраля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата18 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 1050 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 апреля 2022
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 апреля 2022
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Katz - 20 июня 2021
ПродавецKatz
Дата20 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 2 августа 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата2 августа 2020
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 5 ноября 2019
ПродавецBruun Rasmussen
Дата5 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Rauch - 17 марта 2018
ПродавецRauch
Дата17 марта 2018
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Marciniak - 12 февраля 2018
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Marciniak - 12 февраля 2018
ПродавецMarciniak
Дата12 февраля 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
ПродавецGoldberg
Дата15 февраля 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1842 FF на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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