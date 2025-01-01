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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 10 шиллингов Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн

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10 шиллингов 1842-1843

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1842FF307,1790141843FF723,024014
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