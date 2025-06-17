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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

10 шиллингов 1843 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 10 шиллингов 1843 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 10 шиллингов 1843 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,687)
  • Вес6,129 гр
  • Чистого серебра (0,1354 oz) 4,2106 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC723,024

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал10 шиллингов
  • Год1843
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 10 шиллингов 1843 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 845 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Stack's - 13 октября 2021
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Stack's - 13 октября 2021
ПродавецStack's
Дата13 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 4 мая 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата4 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 4 мая 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата4 мая 2021
СохранностьF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Heritage - 15 ноября 2018
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Heritage - 15 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата15 ноября 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе WAG - 7 мая 2017
ПродавецWAG
Дата7 мая 2017
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Aurea - 4 октября 2016
ПродавецAurea
Дата4 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Sonntag - 2 июня 2016
ПродавецSonntag
Дата2 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Goldberg - 6 сентября 2011
Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Goldberg - 6 сентября 2011
ПродавецGoldberg
Дата6 сентября 2011
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 10 шиллингов 1843 FF на аукционе Künker - 8 марта 2005
ПродавецKünker
Дата8 марта 2005
СохранностьXF
Цена
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