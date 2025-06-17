Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
10 шиллингов 1843 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,687)
- Вес6,129 гр
- Чистого серебра (0,1354 oz) 4,2106 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC723,024
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал10 шиллингов
- Год1843
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 10 шиллингов 1843 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 845 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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