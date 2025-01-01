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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
30 шиллингов 1843 VS
Средняя цена200 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
10 шиллингов 1843 FF
Средняя цена340 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
2 1/2 шиллинга 1843 FF
Средняя цена160 $
Продажи
018
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