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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

2 1/2 шиллинга 1843 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 2 1/2 шиллинга 1843 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 2 1/2 шиллинга 1843 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр18,22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC255,996

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал2 1/2 шиллинга
  • Год1843
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2 1/2 шиллинга 1843 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 27895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 8 августа 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата8 августа 2021
СохранностьXF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 480 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Stephen Album - 19 мая 2018
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Aurea - 4 октября 2016
ПродавецAurea
Дата4 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 29 января 2015
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 29 января 2015
ПродавецHeritage
Дата29 января 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Künker - 8 мая 2014
ПродавецKünker
Дата8 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 21 января 2014
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 21 января 2014
ПродавецHeritage
Дата21 января 2014
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе WAG - 4 августа 2013
ПродавецWAG
Дата4 августа 2013
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2 1/2 шиллинга 1843 FF на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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