Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
2 1/2 шиллинга 1843 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр18,22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC255,996
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал2 1/2 шиллинга
- Год1843
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2 1/2 шиллинга 1843 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 27895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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