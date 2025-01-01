flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 2 1/2 шиллинга Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн

type-coin
type-coin

2 1/2 шиллинга 1843

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1843FF255,996018
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIIВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 2 1/2 шиллингаНумизматические аукционы