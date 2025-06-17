Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1843 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,157
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1843
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1843 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 480 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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