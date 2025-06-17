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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1843 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1843 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1843 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,157

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1843
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1843 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 480 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьVF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Teutoburger - 30 мая 2015
ПродавецTeutoburger
Дата30 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Heritage - 1 октября 2013
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьMS62 NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Stack's - 14 августа 2012
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1843 VS на аукционе Stack's - 14 августа 2012
ПродавецStack's
Дата14 августа 2012
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Где продать?

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