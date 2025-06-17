flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1 1/4 шиллинга 1842 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 1 1/4 шиллинга 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 1 1/4 шиллинга 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,856 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал1 1/4 шиллинга
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 1/4 шиллинга 1842 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 425 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 8 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 73 USD
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 8 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 67 USD
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Stephen Album - 15 мая 2022
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Katz - 30 апреля 2020
ПродавецKatz
Дата30 апреля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Goldberg - 4 сентября 2019
ПродавецGoldberg
Дата4 сентября 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Goldberg - 5 июня 2019
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Goldberg - 5 июня 2019
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 5 апреля 2018
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 5 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата5 апреля 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Stephen Album - 15 сентября 2017
ПродавецStephen Album
Дата15 сентября 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе New York Sale - 11 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Kroha - 17 июня 2014
ПродавецKroha
Дата17 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Emporium Hamburg - 9 мая 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата9 мая 2014
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 12 января 2010
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1842 VS на аукционе Heritage - 12 января 2010
ПродавецHeritage
Дата12 января 2010
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 1/4 шиллинга 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1842 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 1 1/4 шиллингаНумизматические аукционы