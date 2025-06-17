Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1 1/4 шиллинга 1842 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,856 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал1 1/4 шиллинга
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 1/4 шиллинга 1842 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 425 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
Где продать?
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