flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 1 1/4 шиллинга Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн

type-coin
type-coin

1 1/4 шиллинга 1841-1842

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
18410171842VS0221842FF00
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIIВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 1 1/4 шиллингаНумизматические аукционы