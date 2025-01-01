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Шлезвиг-Гольштейн
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Цена монет Шлезвиг-Гольштейна
Кристиан VIII
1 1/4 шиллинга
Серебряные монеты 1 1/4 шиллинга Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн
1 1/4 шиллинга 1841-1842
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1841
0
17
1842
VS
0
22
1842
FF
0
0
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