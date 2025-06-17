Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1 1/4 шиллинга 1841 года (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,856 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал1 1/4 шиллинга
- Год1841
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 1/4 шиллинга 1841 года. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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