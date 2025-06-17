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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1 1/4 шиллинга 1841 года (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 1 1/4 шиллинга 1841 года - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 1 1/4 шиллинга 1841 года - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,856 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал1 1/4 шиллинга
  • Год1841
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 1/4 шиллинга 1841 года. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Artemide Aste - 12 марта 2023
ПродавецArtemide Aste
Дата12 марта 2023
СохранностьAU50 CCG
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Aurea - 26 мая 2016
ПродавецAurea
Дата26 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Teutoburger - 30 мая 2015
ПродавецTeutoburger
Дата30 мая 2015
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Heritage - 12 марта 2015
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Heritage - 12 марта 2015
ПродавецHeritage
Дата12 марта 2015
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Heritage - 27 марта 2014
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Heritage - 27 марта 2014
ПродавецHeritage
Дата27 марта 2014
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
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Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1 1/4 шиллинга 1841 на аукционе Meister & Sonntag - 27 мая 2011
ПродавецMeister & Sonntag
Дата27 мая 2011
СохранностьAU
Цена
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