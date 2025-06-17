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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1 1/4 шиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,856 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал1 1/4 шиллинга
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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