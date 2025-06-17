Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1 1/4 шиллинга 1842 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,856 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,464 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал1 1/4 шиллинга
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
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