Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
5 шиллингов 1842 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC973,260
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал5 шиллингов
- Год1842
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 5 шиллингов 1842 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 940 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
12
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