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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

5 шиллингов 1842 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 5 шиллингов 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 5 шиллингов 1842 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC973,260

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал5 шиллингов
  • Год1842
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 5 шиллингов 1842 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 940 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Katz - 15 октября 2023
ПродавецKatz
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Stack's - 13 октября 2021
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Stack's - 13 октября 2021
ПродавецStack's
Дата13 октября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Stephen Album - 19 мая 2018
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 28 сентября 2017
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 28 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата28 сентября 2017
СохранностьVF35 PCGS
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Aurea - 4 октября 2016
ПродавецAurea
Дата4 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 27 марта 2014
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 27 марта 2014
ПродавецHeritage
Дата27 марта 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе WAG - 2 февраля 2014
ПродавецWAG
Дата2 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе ibercoin - 22 октября 2013
Продавецibercoin
Дата22 октября 2013
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 18 апреля 2013
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Heritage - 18 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1842 VS на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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