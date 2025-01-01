flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 5 шиллингов Кристиана VIII - Шлезвиг-Гольштейн

type-coin
type-coin

5 шиллингов 1842-1844

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1842VS973,2600241844VS-02
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIIВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 5 шиллинговНумизматические аукционы