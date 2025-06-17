Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
5 шиллингов 1844 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал5 шиллингов
- Год1844
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеПробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 5 шиллингов 1844 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 10394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 19 февраля 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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