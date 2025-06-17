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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

5 шиллингов 1844 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 5 шиллингов 1844 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 5 шиллингов 1844 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал5 шиллингов
  • Год1844
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеПробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 5 шиллингов 1844 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 10394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 19 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1844 VS на аукционе Stack's - 19 февраля 2025
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1844 VS на аукционе Stack's - 19 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата19 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Шлезвиг-Гольштейн 5 шиллингов 1844 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьF
Цена
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