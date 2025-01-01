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Шаумбург-Липпе
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1858
Монеты Шаумбург-Липпе 1858 года
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Серебряные монеты
1/12 талера 1858 A
Средняя цена
150 $
Продажи
0
49
1 серебряный грош 1858 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
45
1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена
60 $
Продажи
0
16
Медные монеты
4 пфеннига 1858 A
Средняя цена
120 $
Продажи
1
22
3 пфеннига 1858 A
Средняя цена
40 $
Продажи
1
49
2 пфеннига 1858 A
Средняя цена
55 $
Продажи
0
19
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена
45 $
Продажи
0
41
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