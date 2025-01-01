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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1858 A
Средняя цена150 $
Продажи
049
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858 A
Средняя цена50 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена60 $
Продажи
016

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1858 A
Средняя цена120 $
Продажи
122
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1858 A
Средняя цена40 $
Продажи
149
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858 A
Средняя цена55 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена45 $
Продажи
041
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