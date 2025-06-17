Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
1/2 серебряных гроша 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1858
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1917 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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