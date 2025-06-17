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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1/2 серебряных гроша 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1917 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Numismática Leilões - 10 августа 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе WAG - 8 ноября 2020
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьPF66 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 7 апреля 2016
ПродавецKünker
Дата7 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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