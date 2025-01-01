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Георг Вильгельм
1/2 серебряных гроша
Серебряные монеты 1/2 серебряных гроша Георга Вильгельма - Шаумбург-Липпе
1/2 серебряных гроша 1858
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1858
A
120,000
0
16
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