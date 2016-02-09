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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1 пфенниг 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,7 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,440,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1864 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
ПродавецWDA - MiM
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU58 BN NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 77 USD
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
ПродавецKM NUMIS
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Katz - 28 ноября 2021
ПродавецKatz
Дата28 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1858 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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