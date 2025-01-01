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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Медные монеты 1 пфенниг Георга Вильгельма - Шаумбург-Липпе

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1 пфенниг 1824-1826

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182405182605
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1 пфенниг 1858

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1858A1,440,000041
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