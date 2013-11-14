flag
Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1 пфенниг 1826 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1826 года - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1 пфенниг 1826 года - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,2 - 2,6 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1826
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАрользен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3331 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1826 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьAU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1826 на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1826 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1826 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1826 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шаумбург-ЛиппеКаталог монет Георга ВильгельмаМонеты Шаумбург-Липпе 1826 годаВсе Шаумбург-Липпские монетыШаумбург-Липпские медные монетыШаумбург-Липпские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы