Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
1 пфенниг 1826 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,2 - 2,6 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал1 пфенниг
- Год1826
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворАрользен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3331 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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