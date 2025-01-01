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Шаумбург-Липпе
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1802-1865
Георг Вильгельм
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1826
Монеты Шаумбург-Липпе 1826 года
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Серебряные монеты
1/24 талера 1826
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1 пфенниг 1826
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
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