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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1826
Средняя цена30 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826
Средняя цена45 $
Продажи
05
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