Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
1/24 талера 1826 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,875 гр
- Чистого серебра (0,0188 oz) 0,585 гр
- Диаметр18,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал1/24 талера
- Год1826
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворАрользен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/24 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Stare Monety за 130 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.
Сохранность
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