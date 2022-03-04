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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1/24 талера 1826 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1/24 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1/24 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,875 гр
  • Чистого серебра (0,0188 oz) 0,585 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1/24 талера
  • Год1826
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАрользен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/24 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Stare Monety за 130 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1826 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1826 на аукционе Stare Monety - 4 марта 2022
Шаумбург-Липпе 1/24 талера 1826 на аукционе Stare Monety - 4 марта 2022
ПродавецStare Monety
Дата4 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN

Где продать?

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