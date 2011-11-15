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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1 пфенниг 1824 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1824 года - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1 пфенниг 1824 года - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,2 - 2,6 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1824
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАрользен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 пфенниг 1824 года. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1910 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Russiancoin - 11 февраля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 февраля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Niemczyk - 15 декабря 2020
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Niemczyk - 15 декабря 2020
ПродавецNiemczyk
Дата15 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 1 пфенниг 1824 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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