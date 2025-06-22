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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

4 пфеннига 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 4 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес5,9 - 6,2 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сервис
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Rauch - 17 октября 2021
ПродавецRauch
Дата17 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 29 августа 2021
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата29 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Stack's - 4 октября 2017
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Stack's - 4 октября 2017
ПродавецStack's
Дата4 октября 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
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Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьPROOF
Цена
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Где купить?
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

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