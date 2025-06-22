Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
4 пфеннига 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес5,9 - 6,2 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC180,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал4 пфеннига
- Год1858
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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