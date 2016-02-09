Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
2 пфеннига 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,8 - 3,1 гр
- Диаметр20,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал2 пфеннига
- Год1858
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата26 сентября 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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