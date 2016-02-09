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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

2 пфеннига 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,8 - 3,1 гр
  • Диаметр20,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Schulman - 26 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата26 марта 2025
СохранностьPF65 BN NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 26 сентября 2019
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 26 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата26 сентября 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 5 июля 2011
Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 5 июля 2011
ПродавецHeritage
Дата5 июля 2011
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьAU
Цена
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