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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

3 пфеннига 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 октября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 15 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Шаумбург-Липпе 3 пфеннига 1858 A на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону

Где продать?

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