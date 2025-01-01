flag
Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Медные монеты 3 пфеннига Георга Вильгельма - Шаумбург-Липпе

type-coin
type-coin

3 пфеннига 1858

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1858A360,000149
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шаумбург-ЛиппеКаталог монет Георга ВильгельмаВсе Шаумбург-Липпские монетыШаумбург-Липпские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы