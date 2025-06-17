Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
1/12 талера 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC61,200
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал1/12 талера
- Год1858
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/12 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
123
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