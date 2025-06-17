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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1/12 талера 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1/12 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1/12 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC61,200

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1/12 талера
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1/12 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 27 апреля 2024
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата27 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Stephen Album - 17 сентября 2023
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьMS66 PL NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 1 декабря 2021
ПродавецKünker
Дата1 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьMS66 PL NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Stack's - 18 января 2021
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Stack's - 18 января 2021
ПродавецStack's
Дата18 января 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
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Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 19 ноября 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата19 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 1/12 талера 1858 A на аукционе Künker - 28 мая 2020
ПродавецKünker
Дата28 мая 2020
СохранностьPROOF
Цена
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