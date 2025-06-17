Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
1 серебряный грош 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC210,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал1 серебряный грош
- Год1858
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 33091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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