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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

1 серебряный грош 1858 года A (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC210,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1858
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 33091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Stephen Album - 14 апреля 2025
ПродавецStephen Album
Дата14 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - 8 ноября 2020
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Cayón - 27 июля 2020
ПродавецCayón
Дата27 июля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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