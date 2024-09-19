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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855 F
Средняя цена 240 $
Продажи
2 218
Аверс
Реверс
Талер 1855 F
Средняя цена 190 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Талер 1855 F Горный
Средняя цена 320 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/6 талера 1855 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1855 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 новый грош 1855 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1855 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1855 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1855 F Посещение Дрезденского монетного двора
Средняя цена 210 $
Продажи
3 383
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