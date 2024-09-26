Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,521)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1855 F на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Иоганна Монеты Саксония-Альбертина 1855 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск