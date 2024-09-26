1/6 талера 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

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