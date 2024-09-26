Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- Soler y Llach (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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