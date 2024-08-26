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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1855 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1855 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1855 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1855 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 950 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F "Горный" на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1855 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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