Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1855 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1855 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 950 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Felzmann (1)
- Grün (1)
- Höhn (2)
- Künker (4)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1855 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск