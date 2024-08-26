Талер 1855 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1855 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 950 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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