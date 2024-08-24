Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1637 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (4)
- WAG (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск