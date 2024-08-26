1/2 нового гроша 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 60 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2020.

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