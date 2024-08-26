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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 60 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1855 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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