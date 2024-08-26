Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 60 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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