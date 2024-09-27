Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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