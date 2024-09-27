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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

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  • WAG (6)
Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Naumann - November 3, 2019
Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Numismatica Ranieri - December 10, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1855 F на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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