1 новый грош 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4012 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

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