Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4012 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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