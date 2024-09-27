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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4012 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1855 F на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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