Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1855
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2762 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
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