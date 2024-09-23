Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1855 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1855
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2762 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1855 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1855 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1855 F на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Иоганна Монеты Саксония-Альбертина 1855 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 2 новых гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск