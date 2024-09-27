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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 LS
Средняя цена 680 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
Полталера 1813 LS
Средняя цена 230 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1/24 талера 1813
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/48 талера 1813
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1813
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1813
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1813
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Геллер 1813
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1
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